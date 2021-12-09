https://news.day.az/society/1413478.html В Загатале сгорели цехи по ремонту машин
В Загатале сгорели цехи по ремонту машин
Сегодня в 05:18 утра на территории города Загатала в 5 цехах по ремонту машин общей площадью 90 кв. м, принадлежащих Гурбанову Гурбану Азад оглу, произошел пожар.
Как передает Day.Az, для тушения пожара на место происшествия были привлечены техника и личный состав МЧС.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции трех цехов общей площадью 60 кв. м.
Два цеха по ремонту автомобилей, 3 ремонтируемых легковых автомобиля и другие прилегающие строения были защищены от огня.
Пострадавших во время пожара нет. По факту проводится расследование.
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