СМИ в Азербайджане освободят от налогов

В Азербайджане предлагается применить в отношении субъектов медиа налоговые льготы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмайлов на встрече с представителями и руководителями субъектов медиа.

В Азербайджане проводится работа по усилению экономической независимости медиа, отметил Исмайлов.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встречах с представителями министерств экономики и финансов.

В связи с этим для внесения поправок в Налоговый кодекс подготовлен документ, который предусматривает применение налоговых льгот для субъектов медиа сроком на пять лет, сказал Исмайлов.

"Предлагается освободить субъекты медиа от подоходного налога и НДС. Представители некоторых министерств высказали свои мнения по этому вопросу. После того как документ будет готов, он будет вынесен на обсуждение", - сказал глава агентства.