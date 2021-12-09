В Азербайджане для субъектов медиа предоставят льготные кредиты

Агентство развития медиа продолжает обсуждения с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса, рассматриваются предложения соответствующих структур для сферы медиа.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с руководителями и другими представителями субъектов медиа сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Азербайджана Ахмед Исмайлов.

Он отметил, что субъектам медиа планируется предоставить возможность пользования льготными кредитами.

"Кроме того, планируется создание платформы между MEDİA и бизнес-субъектами. Подготовлены новые правила по проектам поддержки медиа. Наряду с 18 печатными медиа, впервые началось оказание финансовой поддержки 39 веб-сайтам", - сказал глава Агентства.