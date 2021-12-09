В Азербайджане определяются льготы для субъектов онлайн-медиа

Соответствующие министерства работают над определением льгот для субъектов онлайн-медиа. Создана рабочая группа по размещению находящихся за рубежом серверов на внутренних data-серверах.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с руководителями и другими представителями субъектов медиа сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов.

Он отметил, что печатным и онлайн-медиа оказывается поддержка.

"Мы оказываем поддержку развитию субъектов медиа. Материальная поддержка должна быть нацелена исключительно на развитие. Эта материальная поддержка и применение налоговых льгот помогут сформировать конкуренцию между субъектами медиа. Также проводится работа по повышению профессионализма журналистов, в связи с чем были проведены тренинг", - добавил Исмайлов.