Названо число подорвавшихся на минах в Карабахе граждан Азербайджана

Обнародовано число лиц, которые погибли, подорвавшись на минах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли семь военнослужащих и 29 гражданских лиц.

"В результате подрыва на минах 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.