https://news.day.az/society/1413648.html Названо число подорвавшихся на минах в Карабахе граждан Азербайджана
Названо число подорвавшихся на минах в Карабахе граждан Азербайджана
Обнародовано число лиц, которые погибли, подорвавшись на минах на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру, с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах на освобожденных территориях погибли семь военнослужащих и 29 гражданских лиц.
"В результате подрыва на минах 109 военнослужащих и 44 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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