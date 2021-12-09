К каким субъектам медиа будут применены льготы?

В Азербайджане предложено определить субъекты медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы и преференции.

Об этом говорится в законопроекте "О медиа", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В законопроекте отмечается, что субъектами медиа не будут считаться те, что нерегулярно осуществляют деятельность по получению, передаче, производству и распространению информации, и чьим основным направлением не является деятельность в указанной сфере.

Также в документе говорится, что будет определен круг субъектов медиа и журналистов, к которым будут применены льготы и преференции.