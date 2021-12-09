https://news.day.az/society/1413650.html К каким субъектам медиа будут применены льготы?
К каким субъектам медиа будут применены льготы?
В Азербайджане предложено определить субъекты медиа и журналистов, к которым могут быть применены льготы и преференции.
Об этом говорится в законопроекте "О медиа", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В законопроекте отмечается, что субъектами медиа не будут считаться те, что нерегулярно осуществляют деятельность по получению, передаче, производству и распространению информации, и чьим основным направлением не является деятельность в указанной сфере.
Также в документе говорится, что будет определен круг субъектов медиа и журналистов, к которым будут применены льготы и преференции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре