В магазинах одежды в Азербайджане разрешили использовать примерочные

В Азербайджане разрешено использование примерочных в торговых объектах, занимающихся продажей одежды, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав.

Отмечается, что внесены изменения в методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в период особого карантинного режима на территории Азербайджана.

"Согласно изменениям, использование примерочных в торговых объектах, занимающихся продажей одежды, будет разрешено при условии проведения дезинфекционных работ после каждого клиента", - говорится в сообщении.