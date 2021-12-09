https://news.day.az/society/1413707.html В магазинах одежды в Азербайджане разрешили использовать примерочные
В магазинах одежды в Азербайджане разрешили использовать примерочные
В Азербайджане разрешено использование примерочных в торговых объектах, занимающихся продажей одежды, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минздрав.
Отмечается, что внесены изменения в методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в период особого карантинного режима на территории Азербайджана.
"Согласно изменениям, использование примерочных в торговых объектах, занимающихся продажей одежды, будет разрешено при условии проведения дезинфекционных работ после каждого клиента", - говорится в сообщении.
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