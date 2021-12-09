В этом районе Баку не будет воды

С 22:00 девятого декабря и до утра 10 декабря в части Низаминского района Баку будет ограничена подача воды, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

"Ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральном водопроводе", - говорится в сообщении ОАО.