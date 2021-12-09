https://news.day.az/society/1413710.html В этом районе Баку не будет воды - Причина
В этом районе Баку не будет воды - Причина
С 22:00 девятого декабря и до утра 10 декабря в части Низаминского района Баку будет ограничена подача воды, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
"Ограничения в подаче воды связаны с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на магистральном водопроводе", - говорится в сообщении ОАО.
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