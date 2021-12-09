Названа причина смерти экс-сотрудника упраздненного МНБ

Пенитенциарная служба министерства юстиции Азербайджана назвала причину смерти экс-начальника отдела упраздненного министерства национальной безопасности Нахчыванской АР Закира Исмайлова. Об этом передает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение Пенитенциарной службы.

"Исмайлов (1959 года рождения) был приговорен к пожизненному тюремному заключению за совершение особо тяжкого преступления и лишен звания полковника. Он страдал различными хроническими заболеваниями, в том числе диабетом, гипертонией, острой сердечной недостаточностью, долгое время находился на лечении в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Несмотря на лечение, Исмайлов внезапно скончался от тромбоэмболии 25 ноября 2021 года, отмечается в информации.