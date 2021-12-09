https://news.day.az/society/1413782.html В Азербайджане проверят частные детсады
В Азербайджане проверят частные детсады
В частных детсадах Азербайджана пройдут проверки, связанные с пищевой безопасностью.
Об этом сообщила сотрудница Агентства пищевой безопасности Шахла Юсифзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, в настоящее время мониторинги проводятся в государственных детсадах.
"После их завершения начнутся проверки в частных детсадах", - отметила Юсифзаде.
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