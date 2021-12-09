https://news.day.az/society/1413785.html МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
МВД Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей
Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) обратилось к пользователям социальной сети.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в обращении говорится:
"Призываем граждан, в том числе пользователей социальных сетей, проявлять осторожность, по возможности меньше делиться своими личными фотографиями и информацией в социальных сетях и не отправлять их незнакомым людям".
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