Пострадавшие при крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана выписаны из больницы

Двое военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета Mи-17 Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана во время тренировочных полетов на авиаполигоне "Гарагейбат", выписаны из клиники домой.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в четверг в пресс-центре ГПС, передает Day.Az.

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