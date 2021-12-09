https://news.day.az/society/1413792.html Пострадавшие при крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана выписаны из больницы
Пострадавшие при крушении вертолета Госпогранслужбы Азербайджана выписаны из больницы
Двое военнослужащих, пострадавших в крушении вертолета Mи-17 Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана во время тренировочных полетов на авиаполигоне "Гарагейбат", выписаны из клиники домой.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в четверг в пресс-центре ГПС, передает Day.Az.
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