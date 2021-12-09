Новшество в решении коммунальных вопросов - ПОДРОБНОСТИ
Информационная система "ASAN müraciət" обеспечит оперативное направление обращений по коммунальным, дорожным и транспортным вопросам общественного характера в соответствующие государственные ведомства, участвующие в деятельности системы, отметив их на электронной карте, а также отслеживание результатов данных обращений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в утвержденном Кабмином положении об информационной системе "ASAN müraciət".
Расходы по организации, управлении и усовершенствовании системы будут финансироваться из госбюджета и не запрещенных законом источников.
Использование системы будет бесплатным.
Список ведомств, участвующих в деятельности информационной системы "ASAN müraciət".
|
№
|
Названия ведомств
|
1.
|
Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана
|
2.
|
Местные органы исполнительной власти
|
3.
|
Государственное Агентство автомобильных дорог Азербайджана
|
4.
|
Администрация Приморского Бульвара
|
5.
|
Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер"
|
6.
|
Открытое Акционерное Общество "Азеришыг"
|
7.
|
Открытое Акционерное Общество "Азерсу"
|
8.
|
Открытое Акционерное Общество "Азерэнержи"
|
9.
|
Открытое Акционерное Общество "Азеристиликтеджхизат"
|
10.
|
Производственное объединение (ПО) "Азеригаз" Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской Республики
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