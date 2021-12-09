Новшество в решении коммунальных вопросов

Информационная система "ASAN müraciət" обеспечит оперативное направление обращений по коммунальным, дорожным и транспортным вопросам общественного характера в соответствующие государственные ведомства, участвующие в деятельности системы, отметив их на электронной карте, а также отслеживание результатов данных обращений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в утвержденном Кабмином положении об информационной системе "ASAN müraciət".

Расходы по организации, управлении и усовершенствовании системы будут финансироваться из госбюджета и не запрещенных законом источников.

Использование системы будет бесплатным.

Список ведомств, участвующих в деятельности информационной системы "ASAN müraciət".