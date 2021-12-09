Состояние здоровья Салеха Рустамова находится под постоянным наблюдением врача

В соцсетях опубликована необоснованная информация о состоянии здоровья осужденного Салеха Рустамова. В связи с этим сообщается, что экс-глава Исполнительной власти Гедабекского района Салех Рустамов находится в лечебном учреждении Пенитенциарной службы под постоянным наблюдением врача в связи с отказом от приема пищи.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Пенитенциарную службу Минюста Азербайджана.

В заявлении Службы говорится, что с Рустамовым неоднократно проводились психолого-профилактические беседы, подробно объяснялись возможные последствия отказа от приема пищи. Также были созданы условия для того, чтобы Рустамов регулярно встречался с адвокатом, общался с близкими родственниками по телефону.

Осужденный Рустамов также провел беседы с сотрудниками аппарата омбудсмена, представителями институтов гражданского общества и юрисконсультами, представителями Бакинского офиса Международного комитета Красного Креста. Кроме того, ему была оказана помощь турецких психологов, находящихся с визитом в Азербайджане. В ходе проведенных бесед не было выявлено нарушений его психического здоровья, других негативных признаков также не наблюдалось.

7 декабря 2021 года Рустамов прошел медосмотр у профессора Азербайджанского медуниверситета, доктора медицинских наук Адила Гейбуллы, в ходе которого было установлено, что он свободно управляет собой.

Отметим, что Салех Рустамов был задержан в 2018 году и был признан виновным по статьям 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (Легализация денежных средств или иного имущества в крупном размере, полученных преступным путем организованной группой) УК и др. и приговорен к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

В 1992-93 годах Рустамов был главой Исполнительной власти Гедабекского района.