В Сиязане прошли похороны военнослужащего, погибшего в результате провокации Армении на границе

Похоронен военнослужащий Алиев Асиф Адил оглу, ставший шехидом в результате очередной провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы в ночь на 8 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, тело шехида было доставлено в родной Сиязанский район. Он был похоронен на кладбище села Зарат, где он родился. В церемонии прощания с шехидом приняли участие руководство Исполнительной власти Сиязанского района, сотрудники правоохранительных органов, военные и представители общественности района.

Шехид А.Алиев был единственным сыном семьи, ему до окончания военной службы оставалось 20 дней.

Его отец был участником Первой Карабахской войны.

Отметим, что А.Алиев стал шехидом в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в ночь на 8 декабря на кяльбаджарском участке азербайджано-армянской государственной границы.