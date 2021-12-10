В Шеки перевернулся ВАЗ

В Шеки легковой автомобиль попал в ДТП. Инцидент произошел минувшим вечером в селе Боллудере.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль "ВАЗ-2103", управляемый жителем села Физули Ахмедовым 1951 года рождения не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на обочину. При ДТП водитель Физули Ахмедов, его жена Назика Абузер гызы Ахмедова 1957 года рождения, дочь Разия Ахмедова 1979 года рождения, внучки Санубер Сабухи гызы Ахмедова 2012 года рождения и Зульфия Фадаил гызы Магеррамова 2002 года рождения были госпитализированы в Шекинскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Водитель и его дочь помещены в реанимацию.

По данному факту в Шекинском отделе полиции проводится расследование.