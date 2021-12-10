https://news.day.az/society/1413863.html В общественных местах выявлено 25 активных больных коронавирусом
В общественных местах выявлено 25 активных больных коронавирусом
Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
Как сообщили Day.Az в МВД, 9 декабря сотрудники внутренних органов задержали 25 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.
Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.
По фактам в отношении пятерых человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 ("Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов") Уголовного кодекса.
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