В общественных местах выявлено 25 активных больных коронавирусом

Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Как сообщили Day.Az в МВД, 9 декабря сотрудники внутренних органов задержали 25 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур, об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

По фактам в отношении пятерых человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 ("Нарушение противоэпидемического и карантинного режимов") Уголовного кодекса.