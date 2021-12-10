https://news.day.az/society/1413907.html Задержаны лица, пытавшиеся вывезти металлолом из Джебраила - ФОТО
Задержаны лица, пытавшиеся вывезти металлолом из Джебраила - ФОТО
Арестованы лица, пытавшиеся вывезти металлолом с освобожденных территорий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района, на контрольно-пропускном пункте на территории села Джоджуг Марджанлы было остановлено транспортное средство марки "Shacman".
В ходе обыска в грузовом отсеке было обнаружено около 10 тонн металлолома.
По факту задержаны житель Кяльбаджарского района Гариб Байрамов и житель Физулинского района Намиг Сафарли.
По решению суда Г.Байрамов осужден на 10 суток, Н.Сафарли на 8.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре