Задержаны лица, пытавшиеся вывезти металлолом из Джебраила

Арестованы лица, пытавшиеся вывезти металлолом с освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел сообщили, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джебраильского района, на контрольно-пропускном пункте на территории села Джоджуг Марджанлы было остановлено транспортное средство марки "Shacman".

В ходе обыска в грузовом отсеке было обнаружено около 10 тонн металлолома.

По факту задержаны житель Кяльбаджарского района Гариб Байрамов и житель Физулинского района Намиг Сафарли.

По решению суда Г.Байрамов осужден на 10 суток, Н.Сафарли на 8.