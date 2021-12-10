«Гедеон Рихтер»: качество и эффективность не подвластны времени!

Сегодня, 10 декабря, отмечается день основания венгерской фармацевтической корпорации, одного из крупнейших производителей лекарств в Восточной и Центральной Европе - компании "Гедеон Рихтер". Компания отмечает в этом году свой 120-летний юбилей, а это немалый срок служения здоровью людей, научному поиску и разработке уникальных препаратов для важных терапевтических областей.

Штаб‑квартира компании "Гедеон Рихтер" расположена в г. Будапеште. Штат сотрудников компании на сегодняшний день превышает 12,5 тыс. человек, из которых более 50% работают за пределами Венгрии. "Gedeon Richter" присутствует в 50 странах мира, где действуют 8 собственных заводов, 29 официальных представительств, а также 40 коммерческих и маркетинговых компаний.

Компания была основана в Будапеште в 1901 году фармацевтом-новатором Гедеоном Рихтером, начав свою историю с небольшой аптеки. А сейчас, отмечая свой 120-летний юбилей, предприятие является одним из флагманов фармацевтического рынка, мультинациональной фармацевтической и биотехнологической компанией. Особое внимание компания уделяет научным исследованиям, являясь региональным лидером в данной области. Не менее 9% от товарооборота ежегодно выделяется на научные разработки. В исследовательском центре работают более 1 тыс. сотрудников, которые задействованы в поиске новых оригинальных рецептур. Нынешняя стратегия "Gedeon Richter" базируется на трех столпах: это выпуск оригинальных препаратов, биотехнологии и продукция для женского здоровья.

Компания "Гедеон Рихтер" остается единственной фармацевтической компанией в Венгрии, сохранившей свою независимость, функционирующей под венгерским руководством без каких-либо иностранных инвесторов. Компания также уникальна тем, что она использует свое рыночное сообщество, которое простирается по всем пяти континентам. Одним из звеньев этого сообщества является Представительство в Азербайджане, открывшееся в 1997 году и ставшее первым официально аккредитованным представительством фармацевтической компании в нашей стране. Уже почти четверть века Представительство играет заметную роль на фармацевтическом рынке Азербайджана, предлагая населению страны лучшие инновационные средства для поддержания здоровья.

В течение 2021 года, столь знаменательного для компании, Представительство организовало целую серию мероприятий в рамках празднования 120-летнего юбилея. Отличительной чертой серии этих мероприятий является то, что с сентября по ноябрь для них были выбраны особенные даты - профессиональные дни различных врачебных специальностей и дни здоровья в различных областях - дни сердца, борьбы с артритом, контрацепции, сахарного диабета, невролога и т.д. Таким образом, в результате проведения небольших мероприятий, в рамках антиковидных мер, был охвачен полный спектр всех специальностей врачей, а также провизоров.

Но Представительство не только ведет активную деятельность по продвижению препаратов компании и обеспечению медицинского сообщества страны самой передовой информацией о препаратах компании, но и уделяет внимание различным проявлениям корпоративной социальной ответственности, считая их важной ступенью и показателем развития компании. Компания всегда стремится улучшить качество жизни людей не только благодаря своим препаратам, но и проводя различные мероприятия социальной, экологической, культурной направленности. Представительство компании "Гедеон Рихтер" в Азербайджане не осталось в стороне от данной инициативы и в рамках проведения юбилейных мероприятий организовало и провело благотворительную акцию для детей, находящихся на попечении Азербайджанского Детского Фонда. Представительство давно оказывает поддержку одному из районных отделений фонда, а в этот раз для группы детей, которые находятся на попечении Фонда, была организована поездка на специально арендованном автобусе в недавно открывшийся после реставрации бакинский зоопарк. Это были дети с различными особенностями умственного развития, ограниченными физическими возможностями, синдромом Дауна, последствиями детского церебрального паралича, дефектами слуха. Но дети в любых условиях остаются детьми, и они с удовольствием наслаждались прогулкой по раскинувшемуся на 4 гектарах парку и проявляли неподдельную радость и эмоции.

Финальным аккордом юбилейного для компании "Гедеон Рихтер" года стал торжественный гала-ужин, который состоялся 23 ноября в отеле "JW Marriott Absheron Baku". Директор Представительства Саида Гасанова выступила с приветственной речью, кратко рассказав об истории компании и ее нынешнем статусе на мировом фармрынке. Гостями мероприятия были представители медицинской общественности, врачи, коммерческие партнеры компании в Азербайджане, а также давние друзья Представительства - Посольство Венгрии в Азербайджане. Почетным гостем стал Посол Венгрии в Азербайджане господин Виктор Седеркеньи, который выступил с поздравительной речью, отметив роль компании "Гедеон Рихтер" как в экономике самой Венгрии, так и на фармацевтическом рынке Азербайджана.

Особой гостьей вечера была Махбуба Велиева - заслуженный педагог Азербайджана, доктор фармацевтических наук, профессор, вице-президент Международной академии Наук, академик, заведующая Кафедрой технологии лекарств и управлении фармации Азербайджанского Медицинского Университета. Она отметила, что компания занимает особое место на фармацевтическом рынке страны благодаря не только высочайшему уровню производимой продукции, но и своим этическим принципам и благородным целям, берущим свое начало еще от своего основателя.

Также было приятно услышать слова поздравления от Гаджи Нурана Гусейнова, давнего друга Представительства "Гедеон Рихтер" в Азербайджане. Он выступил с небольшой речью и пожелал компании дальнейшего развития и процветания.

Гостям был предложен к просмотру небольшой документально-художественый фильм об основателе компании, уникальном человеке с выдающейся и непростой судьбой - Гедеоне Рихтере, а далее вечер украсила венгерская музыкальная джаз-группа "Contempo".

Особенное внимание среди гостей мероприятия было уделено тем врачам, которые, жертвуя своей жизнью, выполняли свой гражданский и профессиональный долг на поле боя во время 44-дневной Отечественной войны. Им были вручены ценные подарки и специальные дипломы с благодарностью. Венгрия всегда была надежным партнером Азербайджана, оказывая поддержку и во время этой освободительной войны. По удивительной случайности родной город Гедеона Рихтера - Дьёндёш - и город Шуша, являются городами-побратимами, и этот факт связывает Азербайджан и Венгрию еще более прочными узами. Компания "Гедеон Рихтер", в свою очередь, вносит свой ежедневный вклад в сохранение и укрепления здоровья населения Азербайджана, обеспечивая людей качественными препаратами, и тем самым улучшая качество их жизни.

Конечно же, любой юбилей является поводом для подведения итогов и построения дальнейших планов, и компания может по праву гордиться тем, чего ей удалось достичь на сегодняшний день. И залогом этого успеха, а также одной из сильных сторон компании является уважение прошлого опыта и приверженность к традициям. В будущем компания намерена совершенствовать и расширять свой ассортимент, а также продолжать развитие в сфере разработок и исследований, сбыта и маркетингового продвижения для обеспечения динамичного роста группы компаний "Рихтер".