Необходимо развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр спорта и молодежи Азербайджана Фарид Гайыбов, выступая на II Форуме молодых предпринимателей.

"Перед назначением меня на должность министра Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал мне поручения, и в рамках этих поручений ведется работа и разрабатываются проекты. Надеюсь, что сегодня ознакомлюсь с проблемами и вашими предложениями. Сектор предпринимательства имеет свои особенности и трудности", - сказал он.

Министр отметил, что в Азербайджане созданы специальные механизмы для поддержки молодежи.

"Наше министерство должно развивать и создавать новые платформы для эффективного взаимодействия с молодежью", - сказал Гайыбов.