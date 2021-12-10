Какие льготы будут у СМИ в Азербайджане? - СПИСОК
В Азербайджане определяются льготы и преференции для лиц, работающих в сфере медиа.
Данный вопрос отражен в законе "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно проекту, для лиц, включенных в Реестр медиа, могут быть определены нижеследующие льготы и преференции:
- заказ субъектам медиа официальной и социальной рекламы со стороны государственных органов (структур);
- участие сотрудников и журналистов субъектов медиа на бесплатной или льготной основе в тренингах, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;
- участие в проектах по вопросам, представляющим важность для государства и общества, организуемых органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти;
- пользование льготами и преференциями финансового характера (включая пользование льготными кредитами);
- пользование льготами в связи с усилением социальной защиты и улучшением материального обеспечения.
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