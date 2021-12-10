В Азербайджане запретят открывать свое медиа этим лицам - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане определены категории лиц, которые не могут быть учредителями субъектов медиа.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа".
Согласно законопроекту, учредителями (участниками) субъектов медиа не могут быть нижеуказанные категории лиц:
- ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, а также преступления против общественной нравственности;
- не отбывшие срок наказания или с которых не снято обвинение;
- лица, которые суд счел недееспособными, или с ограниченными возможностями деятельности;
- политические партии (за исключением печатных медиа)
- религиозные структуры (за исключением печатных медиа).
Не разрешается финансирование субъекта медиа физическими или юридическими лицами зарубежных стран, не являющихся его учредителями (участниками), их филиалами и представительствами, юридическими лицами, учрежденными ими в Азербайджанской Республике, а также государственными структурами зарубежных стран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре