Умер военнослужащий ГПС Азербайджана

10 декабря примерно в 10:30 по предварительной информации в воинской части из-за сердечного приступа ухудшилось самочувствие военнослужащего действительной сверхсрочной службы Газахской отдельной пограничной дивизии Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), старшего сержанта Мамедзаде Парвиза Баба оглу (1995 г.р.).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ГПС.

Сообщается, что были приняты незамедлительные меры по его доставке в Газахскую центральную районную больницу, но военнослужащий скончался по дороге в больницу. Принимаются меры по установлению причины смерти П.Мамедзаде.

Руководство ГПС выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.