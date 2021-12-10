Определяется порядок распространения информации из зарубежных источников

В Азербайджане определяется порядок распространения информации, получаемой из зарубежных источников.

Этот вопрос отражен в новом законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В законопроекте отмечается, что граждане и юридические лица Азербайджана имеют право на получение информации непосредственно из зарубежных источников, в том числе субъектов зарубежных медиа.

Вещание зарубежных теле- и радиопрограмм с использованием радиочастот, предусмотренных для наземного вещания в Азербайджане, разрешается в случаях, предусмотренных международными договорами, стороной которых является Азербайджан. Распространение продукции зарубежных печатных медиа, постоянное место редакции которых находится за пределами Азербайджана, разрешается в случаях, предусмотренных международными договорами, стороной которых является Азербайджан. Если в этих договорах не предусмотрен порядок распространения продукции зарубежных печатных медиа, то эти вопросы регулируются органом (структурой), определенной соответствующим органом исполнительной власти.