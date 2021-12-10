В Карабахе от мин очищены почти 100 гектаров

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии совместно с военными саперами Турции продолжают расчищать освобожденные от оккупации территории Азербайджана от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщает в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Для обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, а также прокладываются новые дороги к позициям азербайджанских подразделений в горных и труднодоступных районах. В результате работы инженерно-саперных подразделений на освобожденных территориях с 1 по 10 декабря были обнаружены и обезврежены 342 противопехотные и противотанковые мины, очищены от них 96,7 гектара территории. В целом на освобожденных территориях инженерными войсками до настоящего времени обнаружены и обезврежены 17 202 мины и неразорвавшихся боеприпасов, от мин очищены 13 273 гектара территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложены 628 км дорог. К работам по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов привлечена также техника "MEMATT" компании ASFAT AŞ при министерстве национальной обороны Турции, переданная в распоряжение инженерно-саперных подразделений азербайджанской армии", - говорится в сообщении.