В каких случаях можно распространять секретную аудио- и видеозапись?

В Азербайджане устанавливается порядок распространения секретной аудио- и (или) визуальной информации.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно законопроекту, пользоваться или распространять секретную аудио- и видеозапись, фотосъемки разрешается в следующих случаях:

- есть согласие лица, о котором проводились секретные аудио- и видеозаписи, фотосъемки, на использование или распространение этих материалов, а также предприняты необходимые меры для защиты прав и свобод другого лица (лиц), установленных Конституцией Азербайджана;

- они показываются решением суда.

Использовать и распространять секретную аудио- и видеозапись, фотосъемки, нарушая требования этого закона, запрещено.