Определены задачи государства в сфере медиа Азербайджана

В Азербайджане определяются основные задачи государства в сфере медиа.

Этот вопрос отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В соответствии с законопроектом, основными задачами государства в сфере медиа являются:

- обеспечение разнообразия мнений и свободы деятельности в сфере медиа;

- создание условий для обеспечения информацией каждого гражданина в Азербайджане;

- защита пользователей, в частности, детей, от влияния вредной информации;

- поощрение развития медиа и принятие стимулирующих мер;

- стимулирование деятельности субъектов медиа и работы журналистов;

- обеспечение конкурентной среды в сфере медиа, создание равных возможностей для работы субъектов медиа и журналистов;

- обеспечение безопасности медиапространства Азербайджана;

- создание условий для обеспечения общественного вещания.