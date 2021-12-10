https://news.day.az/society/1414180.html В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 109 случаев заражения коронавирусом, 1 946 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
17 пациентов с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 602 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 573 034 человекa вылечились, 8 055 скончались, число активных больных - 21 048.
За прошедшие сутки проведено 10 532 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 655 385 тестов.
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