Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31155 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3441, вторую дозу получили 3862 человека, бустер-дозу получили 23852 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10837528, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5114379, вторую дозу получили 4609478 человек, бустер-дозу получил 1113671 человек.