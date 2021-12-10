На дороге Баку-Газах 12-летний ребенок управлял автомобилем.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, во время контроля дорог сотрудниками ГДП с помощью камер видеонаблюдения заметили автомобиль "ВАЗ 21723", который направлялся по трассе Баку-Газах.

Возникли подозрения, что за рулем находился несовершеннолетний, и автомобиль был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на территории Кюрдамирского района.

Выяснилось, что автомобилем действительно управлял 12-летний подросток. С отцом ребенка проведены профилактические беседы, составлен протокол об административном правонарушении. Отец ребенка выразил сожаление в связи с инцидентом.