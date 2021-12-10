Азербайджан усиливает обеспечение независимости журналистской деятельности

Недопустимо незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане.

Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно проекту, недопустимо преследование, оказывание давления на журналистов в связи со сбором, подготовкой, редактированием и производством, передачей информации, предназначенной для общества, которая не ограничена законодательством Азербайджана.

Журналисты имеют право на независимость, объединение в организации, представляющие их интересы, личную неприкосновенность при исполнении профессионального долга, на защиту чести и достоинства.