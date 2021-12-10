https://news.day.az/society/1414234.html Азербайджан усиливает обеспечение независимости журналистской деятельности - новый законопроект
Азербайджан усиливает обеспечение независимости журналистской деятельности - новый законопроект
Недопустимо незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов в Азербайджане.
Вопрос об этом отражен в законопроекте "О медиа", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно проекту, недопустимо преследование, оказывание давления на журналистов в связи со сбором, подготовкой, редактированием и производством, передачей информации, предназначенной для общества, которая не ограничена законодательством Азербайджана.
Журналисты имеют право на независимость, объединение в организации, представляющие их интересы, личную неприкосновенность при исполнении профессионального долга, на защиту чести и достоинства.
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