Законопроект "О медиа" должен рассматриваться как платформа будущего - Миршахин Агаев

Подготовлен важный документ, связанный с медиа. Как представители медиа, мы должны рассматривать данный проект как будущую платформу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу глава Real TV Миршахин Агаев во время обсуждений законопроекта "О медиа" на совместном заседании комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что с момента разработки старого закона "О медиа" прошло много времени.

"Мы живем в совершенно новую эпоху. Победа в 44-дневной Отечественной войне ставит перед каждым из нас новые задачи и обязанности", - сказал Агаев.

Он подчеркнул, что в Отечественной войне Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу и в информационной войне.

По его словам, здесь речь идет не только о законопроекте, но и об информационной безопасности.

"Данный законопроект должен защищать не только независимость азербайджанских СМИ, но и Азербайджанского государства. Соцсети укрепляются, они являются нашими сильными конкурентами", - подчеркнул Агаев.