https://news.day.az/society/1414409.html Возобновляется работа бань и саун - ДАТА
Возобновляется работа бань и саун - ДАТА
Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял новые решения по смягчению карантинного режима в стране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперштаб.
Согласно новому решению, с 13 декабря 2021 года возобновляется работа бань.
Услугами объектов, предоставляющих банные услуги, могут пользоваться только лица, которые привились двумя дозами вакцины против COVID-19, за исключением граждан моложе 18 лет, либо имеющие подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказаниях к иммунизации против вируса.
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