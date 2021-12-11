Возобновляется работа бань и саун

Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял новые решения по смягчению карантинного режима в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперштаб.

Согласно новому решению, с 13 декабря 2021 года возобновляется работа бань.

Услугами объектов, предоставляющих банные услуги, могут пользоваться только лица, которые привились двумя дозами вакцины против COVID-19, за исключением граждан моложе 18 лет, либо имеющие подтверждающий документ о наличии иммунитета после выздоровления от коронавируса, либо сертификат о противопоказаниях к иммунизации против вируса.