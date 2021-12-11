В Азербайджане установлен порядок проведения новогодних праздников

Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджана принял новые решения по смягчению карантинного режима в стране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперштаб.

Согласно новому решению, новогодние праздничные мероприятия в ресторанах и кафе должны быть организованы в соответствии со следующими правилами:

1. Общее количество гостей на торжествах не должно превышать 150 человек. Количество гостей определяется с учетом площади заведения.

2. Все гости старше 18 лет, посещающие праздничное мероприятие, должны быть вакцинированы минимум двумя дозами или иметь иммунный сертификат.

3. Использование медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты персоналом (кроме музыкантов), принимающим участие в праздничных мероприятиях, является обязательным.

4. Рестораны и кафе обязаны зарегистрировать мероприятие, а также сообщить количество гостей на портале permission.e-gov.az за 5 дней до его проведения.