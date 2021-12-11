В Баку произошло 16 пожаров
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За минувшие сутки произошло 16 пожаров, 2 человека спасены.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112", соответствующими структурами министерства за минувшие сутки были проведены аварийно-спасательные операции по 16 случаям возникновения пожара. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасение жизней людей.