Насколько вырастут зарплаты и пенсии в Азербайджане?

С 1 января 2022 года заработная плата работников как государственного, так и частного сектора будет увеличена как минимум на 20 процентов.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Комитета труда и социальной политики Муса Гулиев в интервью "Xəzər Xəbər''.

По его словам, уже утвержден пакет государственного бюджета на 2022 год. Один из документов, входящих в пакет госбюджета, связан с повышением минимального размера оплаты труда.

Согласно документу, в следующем году минимальная заработная плата будет повышена с 250 до 300 манатов.

Муса Гулиев сообщил, что в связи с повышением минимальной заработной платы увеличится ежемесячная заработная плата всех сотрудников, работающих по единой тарифной сетке.

Таким образом, повышение заработной платы в целом по единой тарифной схеме коснется как государственного, так и частного секторов.

Муса Гулиев также отметил, что в следующем году среднемесячная заработная плата увеличится на 65 манатов до 807 манатов по сравнению с этим годом. В то же время повышение среднемесячной заработной платы позволит увеличить размер всех видов пенсий примерно на 7-8 процентов.