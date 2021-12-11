https://news.day.az/society/1414480.html За минувший день в Азербайджане у граждан было изъято 18 ружей
За минувший день в Азербайджане у граждан было изъято 18 ружей
За минувший день в Азербайджане у граждан было изъято 18 ружей.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 10 декабря в отдельных районах республики у граждан изъято в общей сложности 18незаконно хранившихся охотничьих ружей различных марок.
По фактам ведется расследование.
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