За минувший день в Азербайджане у граждан было изъято 18 ружей.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, 10 декабря в отдельных районах республики у граждан изъято в общей сложности 18незаконно хранившихся охотничьих ружей различных марок.

По фактам ведется расследование.