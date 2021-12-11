https://news.day.az/society/1414493.html Сотрудники СГБ Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Сотрудники СГБ Азербайджана почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники СГБ посетили Аллею почетного захоронения в Баку, почтили память основателя современного Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на сайт СГБ.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре