https://news.day.az/society/1414526.html Погода в Азербайджане ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ синоптиков
Погода в Азербайджане ухудшится - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ синоптиков
С вечера завтрашнего дня и до второй половины дня 15 декабря в северо-восточных и восточных районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, сообщает Day.Az со ссылкой на Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии.
14 декабря в горных районах возможен снегопад.
Восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха постепенно снизится на 3-5 градусов.
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