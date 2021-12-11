В Азербайджанской армии ведется серьезная борьба с пандемией COVID-19

Состоялась очередная церемония выпуска военных врачей, обучающихся в резидентуре военно-медицинского факультета.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, в начале была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии отметили, что выпускники получили образование у ведущих педагогов республики, а во время Отечественной войны резиденты наряду с военными врачами были командированы на фронт, где оказывали раненым военнослужащим первую медицинскую помощь. Было особо подчеркнуто, что в нашей армии ведется серьезная борьба с пандемией COVID-19, отмечались неоценимые заслуги курсантов, резидентов и врачей в этой области.

В заключение был продемонстрирован короткометражный видеоролик, собранный из снимков, сделанных резидентами в ходе хирургических операций и лечения во время обучения.