В Азербайджане выявлено еще 1 117 случаев заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 1 117 случаев заражения коронавирусом, 1 581 человек вылечился.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.