Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 31 944 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 3 447, вторую дозу получили 4 198 человек, бустер-дозу получили 24 299 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 869 472, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 117 826, вторую дозу получили 4 613 676 человек, бустер-дозу получили 1 137 970 человек.