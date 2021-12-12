В Кюрдамирском районе произошел пожар в двухэтажном доме
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В селе Гарамахмудлу Кюрдамирского района произошел пожар в доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции чердака и второго этажа двухэтажного дома общей площадью 260 м².

Остальная часть дома была защищена от огня, пожар потушен.