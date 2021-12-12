В Азербайджане от мин расчищено около 20 тыс. гектаров территории

С ноября прошлого года в Азербайджане от мин расчищено около 20 тысяч гектаров территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Национального агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Больше всего мин в Физулинском, Агдамском и Тертерском районах. То есть на нашей стороне - это линия соприкосновения. Противник плотно и с помощью ловушек закопал в этих местах мины", - сказал он.

Председатель отметил, что эти участки также очищаются от мин. В целом, по числу заминированных территорий Азербайджан идет на первых местах в мире.

"Противник в основном использовал мины двойного действия и ловушки из проволок", - сказал Вугар Сулейманов.