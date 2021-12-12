Названо число проживающих в настоящее время в Азербайджане иностранцев

В настоящее время в Азербайджане проживает около 120-130 тысяч иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов.

"Это как приехавшие на короткий срок до 15 дней, так и на длительный срок. Как известно, те, кто находится более 15 дней, должны зарегистрироваться по месту жительства. Около 12-13 процентов - это те, кто остается до 15 дней. Остальные - те, кто получил разрешение на временное проживание или зарегистрирован", - отметил Вюсал Гусейнов.