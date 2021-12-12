https://news.day.az/society/1414660.html На освобожденных территориях Азербайджана сформирован минно-поисковый полк
На освобожденных территориях Азербайджана сформирован минно-поисковый полк
На освобожденных территориях сформирован новый минно-поисковый полк министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.
Министр отметил, что с первых дней на эти территории были привлечены сотрудники Службы противопожарной охраны министерства.
"Мы подготовили 74 новых миноискателя. Было импортировано и передано этим специалистам 120 миноискательных приборов. Новый полк вместе с турецкими специалистами и персоналом Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана продолжает очистку территорий", - заявил Кямаледдин Гейдаров.
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