Прогноз погоды на завтра
Обнародован прогноз погоды на 13 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и вечером местами возможен моросящий дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 7-9° тепла, днем 9-11° тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.
Медико-метеорологический прогноз:
13 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в некоторых восточных районах ливни. Ночью и утром туман. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем 8-12° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 4-9° тепла.
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