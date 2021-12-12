В Баку произошел пожар в магазине
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В Наримановском районе столицы произошел пожар в магазине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в магазине, общая площадь которого составляет 54 квадратных метра, сгорели потолок подвала и собранные там строительные материалы.

Остальная часть строения была защищена от огня - пожар потушен.