https://news.day.az/society/1414685.html В Баку произошел пожар в магазине
В Баку произошел пожар в магазине
В Наримановском районе столицы произошел пожар в магазине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в магазине, общая площадь которого составляет 54 квадратных метра, сгорели потолок подвала и собранные там строительные материалы.
Остальная часть строения была защищена от огня - пожар потушен.
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