В Азербайджане за сутки выявлено 1 226 случаев заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 1 226 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 1 649 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

18 пациентов с коронавирусом скончались.