Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 24 600 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 747, вторую дозу получили 3 548 человек, "бустерную дозу" - 18 305 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 894 072, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 120 573, вторую дозу получили 4 617 224 человека, "бустерную дозу" - 1 156 275 человек.